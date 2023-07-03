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«Пари НН» объявил о переходе Дмитрия Тихого

«Пари НН» объявил о переходе Дмитрия Тихого
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«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе экс-капитана «Химок» Дмитрия Тихого. Защитник взял в нижегородской команде 26-й номер.

«Удачи в составе «Пари НН», Дмитрий!» — написала пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, последним клубом Тихого были подмосковные «Химки», из которых он ушёл со скандалом. В СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия от тренировок с командой без объяснения причины. В прошлом сезоне Дмитрий Тихий принял участие в девяти матчах в чемпионате России, после чего разорвал контракт с «Химками».

Помимо «Химок» Тихий выступал за ФК «Луч-Энергия», воронежский «Факел» и томскую «Томь».

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