«Пари НН» объявил о переходе Дмитрия Тихого

«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе экс-капитана «Химок» Дмитрия Тихого. Защитник взял в нижегородской команде 26-й номер.

«Удачи в составе «Пари НН», Дмитрий!» — написала пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, последним клубом Тихого были подмосковные «Химки», из которых он ушёл со скандалом. В СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия от тренировок с командой без объяснения причины. В прошлом сезоне Дмитрий Тихий принял участие в девяти матчах в чемпионате России, после чего разорвал контракт с «Химками».

Помимо «Химок» Тихий выступал за ФК «Луч-Энергия», воронежский «Факел» и томскую «Томь».