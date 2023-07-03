«Пари НН» объявил о переходе Дмитрия Тихого

«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе экс-капитана «Химок» Дмитрия Тихого. Защитник взял в нижегородской команде 26-й номер.
«Удачи в составе «Пари НН», Дмитрий!» — написала пресс-служба нижегородского клуба.
Напомним, последним клубом Тихого были подмосковные «Химки», из которых он ушёл со скандалом. В СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия от тренировок с командой без объяснения причины. В прошлом сезоне Дмитрий Тихий принял участие в девяти матчах в чемпионате России, после чего разорвал контракт с «Химками».
Помимо «Химок» Тихий выступал за ФК «Луч-Энергия», воронежский «Факел» и томскую «Томь».
- 3 июля 2023
-
09:24
-
09:23
-
09:11
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:54
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:07
-
07:05
-
06:53
-
06:39
-
05:59
-
05:53
-
05:42
-
05:23
-
04:59
-
04:36
-
04:15
-
04:14
-
03:51
-
03:50
-
03:42
-
03:32
-
03:27
-
03:14
-
03:01
-
03:00
-
02:43
-
02:12
-
01:56
-
01:42
-
01:34