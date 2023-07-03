Юрий Ковтун: мне комфортно в роли помощника. Не чувствую, что пора стать главным тренером

Бывший футболист «Спартака» и «Динамо», а ныне член тренерского штаба «Родины» Юрий Ковтун признался, что пока не видит себя в роли главного тренера.
«Чтобы тренировать, нужно получить определённые знания. Когда ты наблюдаешь со стороны, всё может быть достаточно обманчиво. И когда оказываешься на бровке, всё получается иначе. Есть много примеров хороших тренеров, которые никогда не играли.
По моему мнению, здесь нужны и знания, и надо прочувствовать, каково это — быть тренером. Для себя, например, считаю немаловажным, что мне удалось много где поработать помощником. Это добавляет понимания игры. И пока ощущаю себя максимально комфортно — не чувствую, что пора стать главным. Есть ли такие амбиции? Естественно.
Но я старался всегда отдаваться делу на максимум, работая на любом поприще. Помощником в том числе. На этой должности ведь тоже надо уметь находить связь с игроками, чувствовать команду. Бывает, что главному тренеру где-то сложно найти с кем-то общий язык, тогда идёт связь через второго тренера», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».
53-летний Юрий Ковтун работает помощником главного тренера «Родины» с 2022 года. Ранее российский специалист трудился в тульском «Арсенале», «Тосно», «Волге» и других клубах на должностях старшего тренера и помощника главного тренера.
- 3 июля 2023
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