Английский тренер Рой Ходжсон продлил контракт с «Кристал Пэлас» до конца сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.

На тренерский мостик «орлов» Рой Ходжсон взошёл в марте этого года, сменив в должности главного тренера Патрика Виейра. При опытном английском специалисте «Кристал Пэлас» одержал пять побед в восьми последних матчах английской Премьер-лиги и финишировал на 11-м месте, опередив, в числе прочих, «Челси», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».

В «Кристал Пэлас» 75-летний Ходжсон трудился с 2017 по 2021 год, а также с марта 2023 года по настоящее время. Под его руководством «орлы» провели 172 матча. Ранее в своей карьере Ходжсон работал в «Уотфорде», «Вест Бромвиче», «Ливерпуле», «Фулхэме» и сборных Финляндии и Англии.