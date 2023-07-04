Доминик Собослаи рассказал, на какой позиции хочет играть в «Ливерпуле»

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи признался, что готов играть на любой позиции в английской команде.
«Честно говоря, для меня это не имеет значения — я просто хочу быть на поле. Конечно, у каждого есть своя позиция. В первую очередь я атакующий полузащитник, десятка, я могу играть оттянутым нападающим, слева, справа, на флангах. Я просто хочу играть.
Могу играть «бокс-ту-бокс»: я довольно быстрый, но, смотря на других игроков, не самый быстрый. У меня неплохой удар. Но я не только я, это команда, поэтому я с нетерпением жду начала», — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».
Сообщается, что сумма трансфера бывшего игрока «Лейпцига» составит € 70 млн. Контракт футболиста с «Ливерпулем» будет рассчитан до конца июня 2028 года.
В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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