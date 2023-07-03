Новые формы топ-клубов Европы. «Баварию», «Барсу» и «Ливерпуль» потянуло на ретро

Европейские клубы постепенно презентуют формы на новый сезон – собрали домашние комплекты команд из топ-лиг. Делитесь в комментариях, чей дизайн вам понравился больше всего!
АПЛ
«Арсенал»
Домашний комплект «Арсенала» посвящён 20-летию легендарного и последнего чемпионства – «Непобедимые»-2003/2004. Круглая горловина, белые рукава, доходящие до воротника, и золотые штрихи — всё это отсылки к тому знаменитому году. Лого позолотили, но, учитывая прошедший сезон, выглядит это не очень уместно (пусть и красиво). Но самое интересное – это детали: на швах по бокам выбиты буквы W (победа) и D (ничья) – в том же количестве, сколько их было в том сезоне. 26W и 12D.
«Ливерпуль»
Билл Шенкли точно оценил бы: новый домашний комплект «Ливерпуля» похож на тот, что носили футболисты в сезоне-1973/1974. Дизайн лаконичный: традиционный красный цвет, белый воротничок и манжеты, а вблизи заметно, что на футболку нанесён еле заметный узор.
Фото: Liverpool
Выездной комплект тоже вдохновлён ретро, но сезоном-1995/1996. Правда, с некоторыми новшествами: зелёный ярче, а полоски не вертикальные, а горизонтальные; воротничок с пуговицами заменили на обычный чёрного цвета.
Фото: Liverpool
«Манчестер Юнайтед»
Клуб получил форму в традиционных цветах, но с акцентом на сочетании чёрного и красного. К дизайну добавили необычный узор, повторяющий очертания Ланкаширской красной розы и вдохновлённый мостом через реку Эруэлл. «Узор отражает культурную самобытность города и олицетворяет бессмертную преданность болельщиков и любовь к клубу», – говорится в релизе. Воротничок и манжеты (особенно заметно на форме с длинным рукавом) сделаны в ретростиле и напоминают форму 1990-х.
Фото: adidas
«Манчестер Сити»
«Сити» почти в точности повторил форму, которую в сезоне-2003/2004 сделал для клуба Reebok. Тогда команда впервые сыграла на своём новом стадионе, который до переименования в «Этихад» назывался «Сити оф Манчестер». Отсылка не случайна – в этом году арене исполняется 20 лет, поэтому даже внутри футболки на вороте есть логотип стадиона и почтовый индекс района M11 3FF.
«Ньюкасл»
Новый домашний комплект вдохновлён дизайном 1983–1986 годов: стандартные чёрно-белые полосы, V-образный воротник формы с белыми полосами – сходств с классикой немало.
«Тоттенхэм»
Домашняя форма издалека выглядит как обычная белая футболка, но вблизи заметны узоры из замысловатых линий, кружков и квадратов – это отсылки к уличной музыке района Лондона с индексом N17 (там, где базируется клуб) и истории его национального телерадиовещания.
Серия А
«Милан»
Стильное решение для дизайна домашней формы: традиционные красные и чёрные полосы, символизирующие бренд «Милана», изобразили в новом прочтении. Полоски собираются в форме тональной графики, образуя букву «М» в самом центре футболки как символ города и место клуба в нём.
«Ювентус»
«Юве» получил уникальный комплект с принтом зебры (интересный обыгрыш традиционных полосок!) и ярко-жёлтыми вставками – очень свежее решение, которое точно выделит клуб на фоне всех остальных.
Ла Лига
Испанская лига провела ребрендинг: в начале июня руководство LFP объявило, что в новом сезоне и с новым титульным спонсором (им стал EA Sports) будет новый логотип, а также изменится написание названия. В результате перемен знаменитое разноцветное колесо, которое было изображено на эмблеме организации в течение 30 лет, будет заменено на двойную букву L. Символ LL отражает происходящее на поле и за его пределами: как игроки празднуют гол, скользя коленями по газону, и как болельщики – подняв руки вверх. Кроме того, теперь LaLiga будет обозначаться LALIGA.
Старый и новый логотипы Ла Лиги
Фото: LaLiga.es
Ребрендинг также коснётся дизайна формы, а именно – шрифтов, которые используются для нанесения номеров и фамилий игроков. Единый стиль уже давно используется в Премьер-лиге и Серии А, и теперь к этому пришла и Ла Лига.
Новый шрифт для формы клубов Ла Лиги
Фото: LaLiga.es
«Реал»
У мадридского клуба простой и лаконичный дизайн формы, разбавленный синими (Legend Ink) и золотисто-рыжими вставками. «Реал» активно сопротивляется экспериментам, поэтому в их домашней форме чаще всего меняется только цвет окантовок.
В Лиге чемпионов и Кубке шрифт на форме будет иным – он очень похож на тот, которым наносились номера и фамилии в 2002-м.
«Барселона»
Nike сделал форму «Барселоны» ярче – те же цвета использовались клубом в период с 2017 по 2021 год, а ещё очень похожи на те, что были в 1970-х. Вернулись легендарные полосы – это классический дизайн, который был представлен ещё в 1912 году и надолго стал отличительной чертой формы клуба. У полос на краях есть ромбовидный узор, также очертания ромба есть и на самой эмблеме – это дань уважения женской команде «Барсы», которая впервые провела свой матч в 1970-м и чей логотип долгое время состоял из ромбика.
«Атлетико»
Клуб празднует 120-летие со дня основания мадридского филиала «Атлетика» (Athletic Club Sucursal de Madrid) – команду основали баскские студенты, поэтому цвета формы были сине-белыми. Новый выездной комплект – дань памяти тому первому историческому комплекту. Да, нет воротника, пуговиц, а ещё рукава не бело-синие, а чисто синие, но в остальном сходств много – даже эмблему сделали с монограммой «СА».
Фото: Nike
Форма выпущена под слоганом Puro Atleti – «Чистый Атлетико». И впервые за четыре года дизайн домашнего комплекта состоит из классических красно-белых полос без каких-либо изменений, кроме едва заметного градиента: от светло-красного сверху до более насыщенного внизу.
Фото: Nike
Бундеслига
«Бавария»
Клуб пошёл на небольшое революционное решение – дизайн домашнего комплекта теперь преимущественно белый, а не красный! Интересно, что в клубных правилах есть пункт, что домашняя форма может быть только в этих цветах. Дизайн вдохновлён формой 1965 года, когда «Бавария» только вышла в Бундеслигу.
«Боруссия»
Клуб креативно подошёл к разработке дизайна формы – к процессу привлекли болельщиков, которым предложили на выбор девять вариантов. В итоге выбрали вариант с силуэтом домашней арены «Вестфаленштадион» под номером 1.
Лига 1
«ПСЖ»
Nike для одного из своих крупнейших клиентов разработал дизайн, опирающийся на форму, в которой в начале 2000-х играл Роналдиньо. Новый домашний комплект отражает сущность «ПСЖ»: красные и белые полосы, символизирующие клуб, постепенно переходят в динамичный синий – по задумке дизайнеров, такой ход напоминает «огни, сливающиеся с горизонтом Парижа». Стиль!
«Лион»
Клуб тоже пошёл по ретропути – дизайн нового комплекта вдохновлён формой 2002–2004 годов, но несёт в себе немного иной смысл, нежели просто воспоминания о прошлых успехах («Лион» в те годы взял семь титулов подряд).
Фото: Getty Images
Идея новой формы воплощает культуру города как гастрономической столицы Франции: трёхцветный воротник, повторяющий символические цвета клуба, – это дань уважения шеф-поварам, которые передают свою культуру и ноу-хау молодому поколению. Смысл в том, что передача знаний – один из столпов клубной академии. Золотые детали отображают постоянное стремление клуба к совершенству, в чём тоже есть параллель между ведущими поварами региона и игроками команды. Задумка интересная, но без пресс-релиза считать все эти отсылки сложно.
Фото: adidas
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