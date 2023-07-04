«Зенит» хочет включить в сделку по Клаудиньо игрока «Фламенго» — Bolavip
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Нападающий «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру во «Фламенго», который активно интересуется футболистом. Российский клуб просит включить в сделку 19-летнего полузащитника Виктора Уго, чтобы снизить стоимость Клаудиньо. Об этом сообщает Bolavip.
По сведениям источника, изначально «Зенит» просит за своего игрока солидную сумму, которую «Фламенго» выплачивать не намерен. В бразильском клубе считали, что желание самого Клаудиньо может поспособствовать ускорению сделки, но «Зенит» находится в выигрышной позиции и может диктовать условия.
19-летний Уго — воспитанник «Фламенго». За бразильскую команду в 57 матчах полузащитник забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
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