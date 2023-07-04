Деспотович: Кононова не могу назвать тренером. Не знаю, как он вообще в «Спартак» попал

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович раскритиковал бывшего главного тренера команды Олега Кононова, который работал с командой в 2022 году.

«Я этого человека не могу назвать тренером. Даже не знаю, как назвать то, что он делал. Держал своих любимчиков, а на других игроков внимания не обращал. Ну и какой результат показал?

Кононов хотел быть и президентом, и тренером, и футболистом, и аналитиком — это невозможно. Ему дали выбирать игроков, поставили задачу вернуться в РПЛ. И что? Я всё понимаю, у каждого тренера есть свои любимчики — это нормально. Но когда смотришь только на пять человек, а на остальных вообще внимания не обращаешь, то ты — никто.

Он вообще с детьми должен работать. Когда я открою академию в Сербии, приглашу Кононова. Это его уровень. Тренер футбольного клуба должен иметь какой-то стержень. А он тихий всегда.

Плюс если тренер на что-то претендует, то обязан быть хорошим психологом. Главное, что мне нравилось в Слуцком — он прекрасно умел находить максимум в каждом футболисте и делать так, чтобы каждый футболист давал даже больше, чем сто процентов. Вот если смотреть по тренировкам, ни один тренер не поставит меня на игру. Но надо понимать: одни тренируются плохо, а играют хорошо, а другие на тренировках короли, а в играх пропадают. Такие моменты надо чувствовать.

Кононов работал в «Спартаке»? Не знаю, как он вообще туда попал. Наверное, это заслуга агента», — приводит слова Деспотовича Sport24.