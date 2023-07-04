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Олег Кононов назначен главным тренером «Сатурна»

Олег Кононов назначен главным тренером «Сатурна»
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Новым главным тренером раменского «Сатурна» стал 57-летний специалист Олег Кононов, информирует официальный сайт клуба.

Последним клубом Кононова был тульский «Арсенал», который он возглавлял с июня 2022 года по январь 2023 года. Российским поклонникам футбола 57-летний белорусский специалист также известен по работе с «Краснодаром», грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». Лучшим достижением Олега Кононова в качестве тренера команды РПЛ является третье место с «Краснодаром» в сезоне-2014/2015.

Напомним, «Сатурн» выступает во Второй лиге (третий по значимости дивизион чемпионата России). В минувшем сезоне команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице группы А, набрав 22 очка в 20 матчах.

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