Радимов уверен, что игра с «Зенитом» добавит «Црвене Звезде» опыта перед Лигой чемпионов

Чемпион России в составе «Зенита» Владислав Радимов заявил, что игра с командой Сергея Семака добавит сербской «Црвене Звезде» опыта перед участием в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Только три футболиста остались в «Црвене Звезде» с прошлогоднего матча с «Зенитом». Но это хорошая, конкурентоспособная команда. Им будет интересно сыграть на фоне «Зенита» перед групповым этапом Лиги чемпионов на таком стадионе. Это добавит этому клубу опыта, так как в группе ЛЧ играют только на таких стадионах. Защитник Дмитрий Васильев, как говорит тренер Анатолий Тимощук, выйдет на поле в основе «Зенита» вполне заслуженно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» в этом году участвует в Кубке PARI Премьер. Также на турнире выступают «Црвена Звезда», «Нефтчи» и «Фенербахче». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Смена» с 1 по 15 июля в Санкт‑Петербурге.

В первой игре турнира в субботу «Зенит» обыграл «Нефтчи» — 3:1. Сегодня, 4 июня, сине-бело-голубые встречаются с «Црвеной Звездой». Стартовый свисток в матче прозвучал в 19:30 мск.