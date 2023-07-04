«Црвена Звезда» — «Зенит»: Малком и Кассьера в старте

В матче Кубка PARI Премьер встретятся российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула, Россия). Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен стартовый состав «Зенита».

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Зенит Санкт-Петербург, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовый состав:

«Зенит»: Кержаков, Ренан, Чистяков, Васильев, Караваев, Сантос, Ду Кейрос, Малком, Клаудиньо, Мантуан, Кассьера.

Напомним, кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Нефтчи» (Баку, Азербайджан).

Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив московский ЦСКА на 12 очков.