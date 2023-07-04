«Црвена Звезда» — «Зенит»: Малком и Кассьера в старте

В матче Кубка PARI Премьер встретятся российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула, Россия). Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен стартовый состав «Зенита».
Стартовый состав:
«Зенит»: Кержаков, Ренан, Чистяков, Васильев, Караваев, Сантос, Ду Кейрос, Малком, Клаудиньо, Мантуан, Кассьера.
Напомним, кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Нефтчи» (Баку, Азербайджан).
Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив московский ЦСКА на 12 очков.
- 4 июля 2023
-
19:12
-
19:05
-
19:03
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:41
-
18:38
-
18:26
-
18:18
-
18:18
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:40
-
17:35
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:13
-
17:12
-
17:06
-
16:58
-
16:52
-
16:31
-
16:26
-
16:12
-
16:07
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:02