Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой

Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Ливерпуля» Тьяго Алькантара привлёк внимание саудовских клубов, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, пока мерсисайдский клуб не получал предложений о приобретении испанского полузащитника, а сам игрок настроен остаться в «Ливерпуле» на сезон-2023/2024. Действующий контракт Алькантары с «красными» рассчитан до лета следующего года. Отмечается, что испанец уже успел отклонить одно предложение от саудовского клуба.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Алькантара принял участие в 18 матчах за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметился. К мерсисайдскому клубу футболист присоединился в 2020 году, перейдя из «Баварии». Интернет-портал оценивает примерную стоимость полузащитника в € 15 млн.

Материалы по теме
Джанлуиджи Буффон отказался от перехода в саудовский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023