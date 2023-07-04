Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой

Футболист «Ливерпуля» Тьяго Алькантара привлёк внимание саудовских клубов, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, пока мерсисайдский клуб не получал предложений о приобретении испанского полузащитника, а сам игрок настроен остаться в «Ливерпуле» на сезон-2023/2024. Действующий контракт Алькантары с «красными» рассчитан до лета следующего года. Отмечается, что испанец уже успел отклонить одно предложение от саудовского клуба.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Алькантара принял участие в 18 матчах за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметился. К мерсисайдскому клубу футболист присоединился в 2020 году, перейдя из «Баварии». Интернет-портал оценивает примерную стоимость полузащитника в € 15 млн.