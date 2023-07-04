Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой

Футболист «Ливерпуля» Тьяго Алькантара привлёк внимание саудовских клубов, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, пока мерсисайдский клуб не получал предложений о приобретении испанского полузащитника, а сам игрок настроен остаться в «Ливерпуле» на сезон-2023/2024. Действующий контракт Алькантары с «красными» рассчитан до лета следующего года. Отмечается, что испанец уже успел отклонить одно предложение от саудовского клуба.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Алькантара принял участие в 18 матчах за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметился. К мерсисайдскому клубу футболист присоединился в 2020 году, перейдя из «Баварии». Интернет-портал оценивает примерную стоимость полузащитника в € 15 млн.
- 4 июля 2023
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:50
-
21:44
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:02
-
21:01
-
20:57
-
20:34
-
20:26
-
20:24
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:10
-
20:08
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:18
-
19:12
-
19:05