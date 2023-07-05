В «Пари Нижний Новгород» рассказали о контрольных матчах на втором летнем сборе

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал о подготовке команды к сезону. Вчера, 4 июля, нижегородцы обыграли ивановский «Текстильщик» со счётом 2:0.

«Первый сбор завершён. Матч с «Текстильщиком» был его финальной точкой. Сейчас мы ещё в середине пути в плане подготовки к сезону. Но уже через два дня в Подмосковье стартует второй сбор. На нём наша команда проведёт два контрольных матча: 10 июля на базе в Кратове с раменским «Сатурном», а 14-го в Москве с «Динамо».

Уже скоро стартует новый сезон, который мы откроем матчем с чемпионом – питерским «Зенитом». Это будет очень интересная игра на нашем стадионе. В ближайшее время клуб обнародует билетную и абонементную программу на новый сезон. Ждём наших болельщиков на трибунах. При их поддержке, уверен, у нас всё получится!» — приводит слова Измайлова пресс-служба клуба.