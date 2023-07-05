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Полузащитник «Динамо» Макаров высказался о победе в контрольном матче со «СКА-Хабаровск»

Полузащитник «Динамо» Макаров высказался о победе в контрольном матче со «СКА-Хабаровск»
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров прокомментировал победу в контрольном матче со «СКА-Хабаровск» (2:1). На счету Макарова победный гол.

«Насколько тяжело было на фоне двухразовых тренировок? Пришёл новый тренерский штаб с новыми требованиями. Было много бега на тренировках, физической нагрузки. Думаю, всё это скажется в сезоне. Считаю, что провели эту контрольную игру достойно и теперь будем работать дальше. Конечно, пока только втягиваемся в игровой ритм, так что потом уже будет легче.

Какие основные требования звучали на установке? Тренер до матча говорил, что мы должны переносить на игровое поле то, что выполняем на тренировках», — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».

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