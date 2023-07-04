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«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
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Сегодня, 4 июля, на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках состоялся товарищеский матч. Встречались московское «Динамо» и хабаровский СКА. Игра закончилась победой динамовцев со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит уже в начале первого тайма. На 14-й минуте смог отличиться Владислав Карапузов с передачи Александра Кутицкого. Далее на 28-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник москвичей Роберто Фернандес. Счёт стал 1:1. В конце матча на 80-й минуте бело-голубые смогли вырвать победу. Голом отметился Денис Макаров. Автором голевой передачи стал Даниил Фомин. Также отметим, что этом матче Фомин не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
04 июля 2023, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск, Россия
1:0 Карапузов – 14'   1:1 Фернандес – 28'   2:1 Макаров – 80'

Московское «Динамо» в прошлом сезоне в Российской Премьер-Лиге заняло девятое место, набрав за 30 туров 45 очков.

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