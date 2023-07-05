Защитник «Зенита» Караваев: матч с «Црвеной Звездой» получился топовым

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение в матче Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2).

«Матч с «Црвеной Звездой», считаю, получился топовым. Плюс очень приятно играть при таком количестве своих болельщиков. Товарищеская игра, практически 20 тысяч пришли. Классно!

Вторая игра в межсезонье была на пике нагрузок? Было уже полегче в этом плане. Но всё равно должны были играть более качественно.

Результат по игре? Если он такой, значит, он закономерен. Но моменты у нас были и в первом, и во втором таймах. В самой концовке могли забить. И тогда с точки зрения счёта всё могло стать иначе и вообще перевернуться.

Чего жду от игры с «Фенербахче»? Уровень матча тоже будет очень хороший. Ждем её», — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

«Зенит» встретится с турецким «Фенербахче» 9 июля.