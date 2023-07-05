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«Меня знатно потряхивало». Коваленко — о первом матче за «Зенит»

«Меня знатно потряхивало». Коваленко — о первом матче за «Зенит»
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Новичок «Зенита» Александр Коваленко поделился впечатлениями от дебютного матча за сине-бело-голубых. Напомним, он сыграл в товарищеской встрече предсезонного турнира с «Црвеной Звездой»,

«Какие впечатления от вчерашнего дебюта? Самые положительные, рад был дебютировать за такой клуб! Всегда приятно выйти на футбольное поле, моя задача сейчас — делать это как можно чаще.

Если честно, меня знатно потряхивало, потому что я два месяца не играл — и как будто заново вернулся в футбол. Было очень радостно снова оказаться на поле, на таком стадионе, при болельщиках, которым большое спасибо за то, что пришли и поддерживали нас. Конечно, я переживал! Если человек не переживает, он не человек, так что мандраж был приличный», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

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