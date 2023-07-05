Англия разгромила Израиль и вышла в финал молодёжного Евро

Завершился матч 1/2 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречались сборные Израиля и Англии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Англичане разгромили израильтян со счётом 3:0.

Счёт открыл на 42-й минуте Морган Гиббс-Уайт. Автором голевой передачи стал Коул Палмер. Далее на 66-й минуте сумел отличиться сам Палмер. Далее на 90-й минуте довершил разгром форвард Кэмерон Арчер.

Напомним, в четвертьфиналах Израиль оказался сильнее хозяев турнира Грузии (0:0, 4:3 по пенальти), а Англия переиграла Португалию со счётом 1:0.

Также сегодня в другом полуфинале сыграют между собой сборные Испании и Украины. Матч пройдёт на стадионе «Генча — Стяуа» в Бухаресте, Румыния. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.