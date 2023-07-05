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Тренер сборной Украины U21 Ротань поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2023 с Испанией

Тренер сборной Украины U21 Ротань поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2023 с Испанией
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Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча полуфинала чемпионата Европы (до 21 года) — 2023 с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«С мотивацией проблем не будет. Наверное, главной сложностью для команды сейчас является восстановление. У нас было на это всего два дня. Это очень важный фактор. Также стоит учитывать перелёт, переезд. На это ушло время. Плюс другой город, несколько иной климат. Там было прохладнее. Мы идём шаг за шагом. Теперь нас ждёт сборная Испании — очень сильная команда. Мы встречались в группе, но будет совсем другая игра.

Мы проанализировали первую игру сборной Испании. Все изучают и знают её механизмы, но все испытывают проблемы. Мы встречаемся не первый раз и хорошо знаем друг друга. Уверен, что обе команды отдадут игре все силы, чтобы выйти в финал», — приводит слова Ротаня официальный сайт УЕФА.

На групповом этапе команды сыграли вничью — 2:2.

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