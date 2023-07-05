Романо: Рейсс Нелсон заключил новый контракт с «Арсеналом»
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Защитник «Арсенала» Рейсс Нелсон заключил новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, новое соглашение 23-летнего игрока с «канонирами» будет рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на 12 месяцев. Официальное объявление клуба должно последовать в самое ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 на счету Нелсона 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Предыдущий контракт игрока с лондонским клубом истекал в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн. Нелсон является воспитанником «Арсенала».
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