«Арсенал» близок к продлению контракта с Нелсоном

«Арсенал» близок к продлению контракта со своим форвардом Рейссом Нелсоном, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «канониры» достигли полного соглашения с Нелсоном по поводу нового долгосрочного контракта — игрок дал устное согласие.
Сообщается, что новое соглашение будет действовать до 2027 года с возможностью продления ещё на один год. Лондонцы желают добиться подписи от игрока как можно скорее, чтобы избежать предложений от других клубов.
В сезоне-2022/2023 на счету Нелсона 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Предыдущий контракт игрока с лондонским клубом истекал в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн. Нелсон является воспитанником «Арсенала».
Ранее сообщалось об интересе «канониров» к бывшему защитнику «Спартака».
- 11 июня 2023
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