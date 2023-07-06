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Англия сыграет с Испанией в финале молодёжного Евро

В финале чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года) сразятся сборные Англии и Испании.

По итогам полуфинальных матчей, которые состоялись 5 июля, англичане и испанцы завоевали право оспорить трофей в решающей схватке. Англия со счётом 3:0 разгромила Израиль. В составе «трёх львов» отличились Морган Гиббс-Уайт, Коул Палмер и Кэмерон Арчер.

Испанцы, в свою очередь, одержали разгромную победу в матче с Украиной. На гол Артёма Бондаренко красные ответили точными ударами Абеля Руиса, Ойана Сансета, Антонио Бланко, Аймара Ороса и Серхио Гомеса.

Финал турнира состоится 8 июля, матч пройдёт на стадионе «Батуми Арена» в Грузии. Отметим, что Испания является пятикратным победителем молодёжного чемпионата Европы, сборная Англии дважды побеждала на этом турнире.