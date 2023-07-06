Испания красиво выбила украинцев с Евро. Забивали после пасов пяткой и рабоной!

Пять голов в полуфинале – крутое выступление испанцев. А ведь они проигрывали по ходу матча.

Сборная Испании стала вторым финалистом молодёжного Евро-2023. «Красная фурия» разгромила в полуфинале Украину. Теперь в субботу, 8 июля, испанцы сыграют в финале со сборной Англии.

Ещё перед игрой было понятно, что Испания будет больше контролировать мяч и владеть территориальным преимуществом. Тренер их соперника Руслан Ротань искал инструменты, с помощью которых получилось бы притормозить фаворита. Формально сборная Украины действовала в четыре защитника, но зачастую пятым в линию опускался опорник Бражко. Таким образом желтые пытались контролировать ширину и допускать меньше разрывов между игроками обороны. А при розыгрыше мяча к защитникам опускался атакующий хавбек Судаков, чтобы снимать давление с первой линии и лучше начинать атаки.

Украинцы и открыли счёт уже на 13-й минуте. Первым же ударом в створ! Использовали в контратаке мощную скорость Мудрика и слабость Испании на флангах обороны. Вингер «Челси» раскачал Виктора Гомеса из «Браги», обыграл его и сделал пас. Не то чтобы идеальный, но мяч благодаря рикошету всё же попал к капитану Бондаренко. Центрхав добежал до «точки» в штрафной противника и точно пробил. Любопытно, что и в четвертьфинале с Францией команда Ротаня забила после всех своих ударов в створ.

Испанцы получили по зубам, но доказали, что и у них есть воля. Отыгрались уже через четыре минуты. Гомес исправился за ошибку хорошим забросом на капитана Руиса, а тот самый Бражко сыграл крайне неудачно. И в офсайд форварда «Браги» не поймал, и дал себя обыграть в штрафной. Руису также не сумели помешать ни голкипер Трубин, ни защитник Таловеров.

Вообще Руис в этот отрезок поймал какой-то сумасшедший кураж. Здорово двигался, обыгрывал, отдавал тонкие передачи. В середине первого тайма сборная Испании провела красивую комбинацию между линий (вероятно, в нужной зоне как раз не хватило опорника Бражко), а Руис шикарным пасом пяткой помог создать гол Сансета.

Полузащитник «Атлетика» из Бильбао идеально выстрелил из-за штрафной. Пожалуй, счёт 2:1 к перерыву отражал картину игры. Хотя в концовке тайма Мудрик организовал супермомент для нападающего Сикана, заменявшего дисквалифицированного Крыськива, но на этот раз удар в створ не превратился в гол из-за блестящего сейва голкипера Тенаса. И ведь от этого парня отказалась «Барса»!

По началу второго тайма показалось, что украинцы вышли на поле после перерыва более собранными, чем испанцы. «Красная фурия» прозевала пару опасных выпадов команды Ротаня. Однако уже на 54-й минуте сборная Испании забила третий гол. В этой атаке испанцы закружили карусель у ворот Трубина, а Руис сыграл в штрафной ещё более нестандартно – сделал пас рабоной! Получилось, правда, неточно, но защитник сборной Украины плохо вынес мяч. Принадлежащий «Реалу» хавбек Бланко выскочил из-за спины Судакова, забрал мяч и нанёс неотразимый удар с 15 метров.

В предыдущих матчах на Евро-2023 игра сборной Испании в позиционной обороне оставляла желать лучшего. А вот с Украиной при счёте 3:1 «Красная фурия» была достаточно надёжной. Команда Ротаня раскрылась, стремилась прессинговать, когда соперник владел мячом, но испанцы в этот раз здорово улетали в ответные атаки. «Красная фурия» убила интригу в середине второго тайма. Вышедший на замену Орос из «Осасуны» классно решил эпизод. Одним касанием обработал мяч, а другим отправил его в сетку фактически с линии штрафной.

Поразительно, что теперь сборная Испании забила пять голов пятью ударами в створ. Хотя Трубина сложно винить в пропущенных мячах. Провалилась оборона, опорная зона. На 78-й минуте украинцы и вовсе пропустили контратаку пять в четыре, а Руис опять сделал голевой пас. Но тут он не стал ничего выдумывать – просто передал мяч Серхио Гомесу из «Ман Сити». Оба полуфинала молодёжного Евро-2023 завершились крупными победами (ранее Англия выиграла у Израиля 3:0). Более того, в концовке штанга спасла сборную Украины от шестого испанского гола.