Клаудиньо: Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своём будущем в санкт-петербургском клубе, а также сообщил о желании Вендела перейти в другую команду.
«Я отлично провёл отпуск со своей семьёй, с друзьями и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир «Кубок PARI Премьер» очень важен для подготовки команды. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещё на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.
В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России. Команда набрала 70 очков после 30 матчей.
- 6 июля 2023
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