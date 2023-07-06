Клаудиньо: Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своём будущем в санкт-петербургском клубе, а также сообщил о желании Вендела перейти в другую команду.

«Я отлично провёл отпуск со своей семьёй, с друзьями и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир «Кубок PARI Премьер» очень важен для подготовки команды. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещё на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России. Команда набрала 70 очков после 30 матчей.