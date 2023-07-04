Главный тренер «Зенита» Семак: на сегодняшний день Вендел не нашёл себе новую команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал будущее полузащитников команды Далера Кузяева и Вендела.

«Далер — свободный агент. Вы скорее узнаёте какие-то новости, чем мы. Он заслужил сделать так, как считает нужным сегодня. Желаем ему удачи. С Венделом ситуация не изменилась. На сегодняшний день он пока не нашёл себе новую команду. Александр Иванович (Медведев. — Прим. «Чемпионата») на связи с его представителями», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

В прошлом сезоне 25-летний Вендел принял участие в 33 матчах в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Соглашение между сторонами было продлено летом 2022 года и рассчитано до конца сезона-2026/2027. Из-за продления контракта Вендел не сможет воспользоваться правилом ФИФА для иностранных футболистов клубов РПЛ.