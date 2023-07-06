Пиняев — лучший молодой игрок сезона в РПЛ по версии болельщиков и читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» подводит итоги народного голосования за лучшего молодого футболиста Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023. Наши читатели сделали выбор в «Народном голосовании» на сайте Championat.com и на наших страницах в популярных соцсетях: телеграм-канале, ВКонтакте и Одноклассниках. Затем голоса были суммированы.
Лучшим молодым игроком сезона, по мнению болельщиков и читателей «Чемпионата», стал полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, набравший 8229 голосов. Второе место занял футболист «Спартака» Руслан Литвинов (6135 голосов), третье — нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (2265).
Как голосовали тренеры и капитаны клубов РПЛ – в спецпроекте «Будущее футбола»
Напомним, Пиняев также победил в голосовании среди главных тренеров и капитанов команд РПЛ. Второе место в том опросе занял Тюкавин, третье досталось Литвинову. При этом нападающий «Динамо» при равенстве баллов обошёл полузащитника «Спартака» лишь за счёт большего количества попаданий в тройку лучших.
- 6 июля 2023
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