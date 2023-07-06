Капитан сборной России по регби: наш вид спорта не будет популярнее футбола

Капитан сборной России по регби, игрок пензенского «Локомотива» Виктор Гресев высказался о популяризации регбийного спорта в нашей стране.

«Думаю, регби не станет настолько популярен, как футбол, просто потому, что футбол – спорт №1 в мире. Регби популярнее футбола только в Новой Зеландии и Австралии, может быть. Всё. Даже в ЮАР футбол на первом месте. Потому тут, конечно, нельзя говорить о том, что регби когда-то будет популярнее футбола. Однако я рад, что в нашей стране регби интересуются всё больше людей, всё больше зрителей смотрят матчи»,— сказал Гресев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, ранее Исполнительный комитет Международной ассоциации регби (World Rugby) отстранил сборную России от соревнований и международной клубной регбийной деятельности до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине. Аналогичные меры были предприняты в отношении национальной команды Беларуси.