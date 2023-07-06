Гендиректор «Зенита»: есть вероятность, что подпишем защитника в летнее трансферное окно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что санкт-петербургский клуб может подписать защитника в это трансферное окно.

«Есть вероятность, что подпишем защитника в летнее трансферное окно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, сегодня, 6 июля, появилась информация, что защитник Марио Фернандес, ранее выступавший за московский ЦСКА, перейдёт в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на первом месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей и стала чемпионом России в пятый раз подряд. «Зенит» опередил ЦСКА, который занял второе место, на 12 очков.