Решение о будущем Перишича в «Тоттенхэме» пока не принято

Будущее хорватского полузащитника «Тоттенхэма» Ивана Перишича пока не определено, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, на данном этапе нет ощущения, что хорват уйдёт из «Тоттенхэма» в это трансферное окно. Решение на этот счёт пока не принято. Ранее сообщалось, что Перишич попал в число футболистов, от которых «Тоттенхэм» хочет избавиться этим летом.
К лондонскому клубу Иван присоединился только прошлым летом. Ранее хорват играл за «Интер», «Баварию», «Вольфсбург», «Боруссию» Дортмунд и «Брюгге». С «Боруссией» и «Баварией» он становился чемпионом Германии, в составе «Вольфсбурга» выигрывал Кубок страны.
С «Интером» Перишич побеждал в чемпионате и Кубке Италии. В составе сборной Хорватии полузащитник стал вице-чемпионом мира — 2018 и бронзовым призёром чемпионата мира — 2022.
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