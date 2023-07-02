«Тоттенхэм» подпишет форварда «Шахтёра» Соломона — Романо

Нападающий «Шахтёра» Манор Соломон перейдёт в «Тоттенхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, несмотря на действующий контракт с украинской командой, игрок присоединится к лондонцам на правах свободного агента. Однако это произойдёт только после согласования со стороны ФИФА.

Сообщается, что стороны согласовали личные условия контракта. Израильский форвард пройдёт медицинское обследование на следующей неделе.

В сезоне-2022/2023 Соломон выступал за «Фулхэм» на правах аренды. На счету израильтянина 24 матча за «дачников» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о правовых последствиях, которые могут возникнуть в случае перехода Соломона в «Тоттенхэм».