«ПСЖ» дал Мбаппе время до 31 июля. После нападающего продадут, если он не продлит контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен определиться со своим будущим до конца июля. Если он не подпишет контракт до 2025 года, то будет продан, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, парижане продадут форварда тому, кто предложит большую сумму за его переход. Руководство «ПСЖ» понимает, что заставить Килиана продлить контракт или уйти из клуба против его желания они не могут, но вместе с тем игроку и его представителям дали понять, что других вариантов у Мбаппе нет.

Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.