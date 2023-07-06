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Мбаппе готов лишь на частичную выплату бонуса за лояльность от «ПСЖ»

Мбаппе готов лишь на частичную выплату бонуса за лояльность от «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласен лишь на частичную выплату бонуса за лояльность от парижского клуба, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на своём YouTube-канале.

Обозреватель отмечает, что молодой футболист не будет настаивать на выплате всей суммы. Французский клуб, в свою очередь, может выплатить часть бонусов суммой, полученной от возможного перехода Мбаппе в «Реал» Мадрид.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Килиан всё ещё может получить выплату части бонусов за лояльность. Для этого французский футболист должен быть игроком «ПСЖ» в конце июля. Тогда парижане будут обязаны выплатить первую часть бонусов в размере € 40 млн.

Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.

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