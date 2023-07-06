Мбаппе готов лишь на частичную выплату бонуса за лояльность от «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласен лишь на частичную выплату бонуса за лояльность от парижского клуба, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на своём YouTube-канале.
Обозреватель отмечает, что молодой футболист не будет настаивать на выплате всей суммы. Французский клуб, в свою очередь, может выплатить часть бонусов суммой, полученной от возможного перехода Мбаппе в «Реал» Мадрид.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Килиан всё ещё может получить выплату части бонусов за лояльность. Для этого французский футболист должен быть игроком «ПСЖ» в конце июля. Тогда парижане будут обязаны выплатить первую часть бонусов в размере € 40 млн.
Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.
- 6 июля 2023
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