Желудков рассказал, почему переход Фернандеса в «Зенит» нельзя сравнивать с приходом Дзюбы
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о возможном переходе в команду из Санкт-Петербурга защитника Марио Фернандеса.
«Фернандесу 32 года. Сложно оценить его нынешнюю игровую форму, ведь он довольно мало играл в Бразилии. В «Зените» есть молодые игроки, которым стоит дать шанс.
Как болельщики «Зенита» будут реагировать на переход Марио, будет ли свист трибун? Не знаю. Он ведь бразилец, а не воспитанник одной из московских команд. Да, были такие ситуации с Дзюбой, но это разные истории, которые нельзя сравнивать», — передаёт слова Желудкова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Марио Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой € 2 млн в год. О его трансфере должны объявить на днях.
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