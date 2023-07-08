Желудков рассказал, почему переход Фернандеса в «Зенит» нельзя сравнивать с приходом Дзюбы

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о возможном переходе в команду из Санкт-Петербурга защитника Марио Фернандеса.

«Фернандесу 32 года. Сложно оценить его нынешнюю игровую форму, ведь он довольно мало играл в Бразилии. В «Зените» есть молодые игроки, которым стоит дать шанс.

Как болельщики «Зенита» будут реагировать на переход Марио, будет ли свист трибун? Не знаю. Он ведь бразилец, а не воспитанник одной из московских команд. Да, были такие ситуации с Дзюбой, но это разные истории, которые нельзя сравнивать», — передаёт слова Желудкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой € 2 млн в год. О его трансфере должны объявить на днях.