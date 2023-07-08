Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Желудков рассказал, почему переход Фернандеса в «Зенит» нельзя сравнивать с приходом Дзюбы

Желудков рассказал, почему переход Фернандеса в «Зенит» нельзя сравнивать с приходом Дзюбы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о возможном переходе в команду из Санкт-Петербурга защитника Марио Фернандеса.

«Фернандесу 32 года. Сложно оценить его нынешнюю игровую форму, ведь он довольно мало играл в Бразилии. В «Зените» есть молодые игроки, которым стоит дать шанс.

Как болельщики «Зенита» будут реагировать на переход Марио, будет ли свист трибун? Не знаю. Он ведь бразилец, а не воспитанник одной из московских команд. Да, были такие ситуации с Дзюбой, но это разные истории, которые нельзя сравнивать», — передаёт слова Желудкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой € 2 млн в год. О его трансфере должны объявить на днях.

Материалы по теме
Трансфер легенды ЦСКА в «Зенит» всё ближе! Семак подтвердил переговоры с Фернандесом. LIVE
Live
Трансфер легенды ЦСКА в «Зенит» всё ближе! Семак подтвердил переговоры с Фернандесом. LIVE
Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин
Материалы по теме
Экс-тренер «Зенита» — о Фернандесе: немыслимо брать Марио для скамейки. Он будет играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023