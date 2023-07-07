Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» – самая мощная трансферная бомба летнего окна в РПЛ! Трудно представить, что что-то на российском рынке может громыхнуть сильнее. Болельщики ЦСКА ждали возвращения правого защитника в клуб, который, казалось, стал для него домом родным. Многие петербургские болельщики задаются вопросом, зачем вообще нужен новичок на позицию, где и без того наиболее высокая конкуренция в команде. За место в основе борются Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин и Арсен Адамов. Тем более речь идёт о 32-летнем футболисте, который почти не играл в Бразилии. Но, кажется, у руководства и тренерского штаба «Зенита» есть целых пять причин, чтобы сделать выбор в пользу Фернандеса. Вот возможные аргументы в пользу подписания экс-армейца.

Причина первая. Ослабление главного конкурента по РПЛ

Иногда трансферы нужны не столько для усиления собственного состава, сколько для того, чтобы не дать усилиться конкуренту или ослабить его. Очевидно, что по качеству игры ЦСКА ближе всех к «Зениту» в российском футболе. Успешная весна 2023-го, завоевание серебра РПЛ и Кубка страны только укрепят веру армейцев в свои силы. Фернандес мог бы стать дополнительной боевой единицей команды Владимира Федотова. Пусть Марио последний год, по сути, потерял, он всё же оставался ключевой фигурой красно-синих перед отъездом в Бразилию. Сезоном ранее сыграл 28 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Федотов признавался – у него есть желание поработать с Фернандесом после возвращения бразильца в Россию. В своё время ЦСКА и «Зенит» договорились не переманивать футболистов друг у друга, но оказалось, что защитник уже не связан контрактом с московским клубом.

Причина вторая. «Зенит» готовится к продаже правых защитников

Петербургский клуб мог обратить внимание на правого защитника, поскольку готовится к уходу одного или даже двух футболистов этого амплуа. Прежде всего Сутормина. Алексея не устраивает роль запасного, особенно после того, как он дебютировал в сборной России и сыграл с капитанской повязкой. Сообщалось о переговорах по поводу Сутормина с «Рубином», «Ростовом» и «Локомотивом», да и гендиректор ЦСКА Роман Бабаев признавался, что зенитовец находится в расширенном списке потенциальных новичков. Адамов тоже получает в «Зените» редкие минуты. Этим летом появлялась информация, что Арсеном интересуются клубы из топ-5 РПЛ. По-видимому, руководители «Зенита» не хотят упускать возможность заработать на продаже игроков, которых можно разменять на одного Фернандеса. Марио, как когда-то в сборной России, будет конкурировать с Караваевым.

Марио Фернандес и Вячеслав Караваев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Причина третья. «Зенит» не хочет терять ориентацию на Бразилию

Несмотря на все сложности, связанные с отсечением российского футбола от международного, в «Зените» продолжают ориентироваться на бразильский рынок и не хотят уходить оттуда. Это и понятно, ведь с легионерами из Бразилии сине-бело-голубые создали свою самую сильную команду за всё время при Семаке. Чтобы молодые новички из этой страны вроде Роберта Ренана, Ду Кейроса или Педро лучше адаптировались к России и игре в РПЛ, рядом с ними должны быть авторитетные, хорошо знающие нашу страну и футбол бразильцы. Такие, например, как капитан «Зенита» Дуглас Сантос. Но летом 2023-го команда рискует потерять группу опытных легионеров из Бразилии: Вендел не хочет возвращаться в Россию, Клаудиньо и Малком тоже могут уйти. В этой ситуации трансфер Фернандеса как потенциального лидера бразильской диаспоры «Зенита» объясним.

Причина четвёртая. Фернандес вписывается в лимит на легионеров

После оттока легионеров из России мы как-то стали забывать, что в РПЛ по-прежнему действует лимит. В заявке – 13, на поле – максимум восемь иностранцев. Преимущество Фернандеса, сыгравшего 33 матча за нашу национальную команду, в том, что он не будет считаться легионером.

Уместно напомнить: в «Зените» одних только бразильцев девять человек: помимо Фернандеса, это Родригао, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Ду Кейрос и Густаво Мантуан. И даже если уйдёт Вендел, не факт, что количество легионеров из этой страны сократится. Есть вариант обмена полузащитника на соотечественника. Вдобавок в 2024 году к сине-бело-голубым присоединится ещё и Педро из «Коринтианса». Каждому из них нужно давать игровое время. Выпуская на поле Фернандеса, «Зенит» может сыграть и с девятью бразильцами.

Причина пятая. Семак хочет поменять тактическую схему?

Семак, казалось, окончательно перестроил «Зенит» на тактическую схему 4-3-3. Пожалуй, для Марио эта модель подходит меньше, чем система с тремя центрбеками. Всё-таки, играя глубже, он меньше ходит в атаку, а при обороне чуть ярче проявляются его недостатки как защитника.

В случае потери ключевого полузащитника Вендела тренерский штаб «Зенита» может перейти на схему 3-4-2-1. Играть с двойкой центрхавов и парой инсайдов. Но вопрос в том, готов ли Фернандес закрывать весь фланг в свои почти что 33? Константин Кучаев рассказывал в интервью: в последний сезон Марио в ЦСКА чувствовалось, что бразильцу тяжеловато давать такой объём работы, как в лучшие годы.

Возможный ход от Семака – использование Фернандеса в тройке центрбеков. Это будет фактически новая роль для Марио (всего несколько раз за карьеру выходил на позиции правого центрального), но, вероятно, самая оптимальная в его возрасте. Для работы на фланге уже нет столько энергии, а играть центрального в квартете ещё больший риск. Да и ошибки молодого Ренана в тройке не будут так бить по команде, как в 4-3-3.