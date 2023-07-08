Экс-тренер «Зенита» — о Фернандесе: немыслимо брать Марио для скамейки. Он будет играть
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Бывший наставник «Зенита» Борис Рапопорт высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.
«Думаю, в этом случае у Семака будет возможность перестраивать игру на схему с тремя центральными защитниками. Плюс двоих фланговых защитников, Караваева и Сантоса, заменить особенно некем. Нет возможности для ротации состава. Так что в этой позиции, учитывая его хорошую игру в атаке, он может быть полезен.
Кроме того, брать такого футболиста для скамейки немыслимо. Значит, он будет играть. Да и Караваев – довольно травматичный игрок, всё может быть. Конечно, если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, этот трансфер был бы более весомым и правильным. А для РПЛ пока сложно оценить», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».
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