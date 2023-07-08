Семшов: нельзя говорить, что ЦСКА проваливает это летнее трансферное окно

Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов оценил летнюю трансферную кампанию армейского клуба. По его мнению, нельзя говорить, что красно-синие проваливают это трансферное окно. Напомним, накануне сообщалось, что экс-защитник армейцев Марио Фернандес вместо возвращения в ЦСКА перейдёт в «Зенит». Также появлялись новости, что хавбек Хесус Медина перейдёт из ЦСКА в «Спартак».

«Трансферное окно открыто до сентября. Не всегда игроков покупают в первые дни трансферного окна. Приобретения и усиления любят тишину. Игроков ведут, с ними переговариваются и думают кто лучше подойдет команде по разным причинам. Ни в коем случае нельзя говорить, что ЦСКА проваливает это летнее трансферное окно. Когда оно закроется, тогда можно будет делать выводы. Болельщикам армейцев пока не стоит переживать, что летняя трансферная компания проваливается. Тем более, у ЦСКА достаточно сыгранный и сбалансированный состав. Усиление нужно, думаю оно будет, но не сразу», — приводит слова Семшова Metaratings.