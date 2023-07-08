«Спартак» объявил состав на первый товарищеский матч с «Акроном»
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Сегодня, 8 июля, московский «Спартак» проведёт два товарищеских матча с «Акроном». Первая встреча начнётся уже в ближайшее время — в 17:00 мск. Игра пройдёт на поле «Тарасовки» в Черкизове.
«Спартак» объявил стартовый состав на первый матч с «Акроном».
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мозес, Промес, Мелёшин.
Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Соболев, Бальде, Лайкин, Джикия, Зиньковский, Умяров, Маслов, Чернов, Зорин, Шильцов.
Напомним, в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял третье место в турнирной таблице. Чемпионом России в сезоне-2022/2023 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Второе место занял московский ПФК ЦСКА.
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