«Спартак» объявил состав на первый товарищеский матч с «Акроном»

Сегодня, 8 июля, московский «Спартак» проведёт два товарищеских матча с «Акроном». Первая встреча начнётся уже в ближайшее время — в 17:00 мск. Игра пройдёт на поле «Тарасовки» в Черкизове.

«Спартак» объявил стартовый состав на первый матч с «Акроном».

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мозес, Промес, Мелёшин.

Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Соболев, Бальде, Лайкин, Джикия, Зиньковский, Умяров, Маслов, Чернов, Зорин, Шильцов.

Напомним, в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял третье место в турнирной таблице. Чемпионом России в сезоне-2022/2023 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Второе место занял московский ПФК ЦСКА.