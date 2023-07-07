«Спартак» — «Акрон». Абаскаль ещё не готов

Когда-нибудь красно-белые отомстят клубу из Тольятти за вылет из Кубка России, но не сейчас.

8 июля состоится товарищеский матч «Спартак» — «Акрон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Шансы клуба из Тольятти оценены экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Акрон» 8 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Акрон» (08.07.2023)

В середине июля стартует новый сезон РПЛ. Чтобы как можно лучше подготовиться к нему, команды проводят контрольные матчи. На 8 июля запланирована товарищеская встреча между московским «Спартаком» и «Акроном». Стартовый свисток на стадионе «Тарасовка» в Черкизово прозвучит в 17:00 мск.

Пока что сборы у «Спартака» проходят не лучшим образом. Он не сумел обыграть в недавнем товарищеском матче вылетевшее по итогам минувшего сезона в Первую лигу «Торпедо». Более того, красно-белые чуть не проиграли. На второй тайм они выходили при счёте 0:2.

Гильерме рассказал о значении Дзюбы для «Локомотива».

Выручил команду Виктор Мозес. Бывший полузащитник лондонского «Челси» оформил дубль. Причём второй гол он забил лишь в компенсированное ко второму тайму время, далеко не без везения. Виктор нанёс дальний удар, который привёл к голу благодаря удачному рикошету.

Во втором тайме подопечные Гильермо Абаскаля продемонстрировали довольно неплохой по качеству футбол. Однако в общем и целом они смотрелись так же безыдейно, как и в конце прошлого сезона. Нестабильная игра, трудности с вскрытием обороны не самого сильного соперника — всё это было.

С другой стороны, а чего ещё ожидать от первого товарищеского матча, к которому футболисты подходили далеко не в самой лучшей форме. В ближайшем будущем Абаскаль наверняка увеличит интенсивность тренировок, чтобы к новому сезону его подопечные подошли в идеальном состоянии.

Ловчев: союз Марио Фернандеса и «Зенита» — это история про деньги.

Кстати, совсем недавно москвичи смогли закрыть сделку по приобретению вингера «Кадиса» Тео Бонгонда. Подтвердил переход президент испанского клуба Мануэль Вискайно. В интервью он рассказал, что к его уходу всё готово и скоро о трансфере будет объявлено.

У «Акрона» подготовка к новому сезону идёт несколько лучше, чем у «Спартака». Он уже подписал левого защитника сборной Северной Македонии Бояна Димоски, а также арендовал защитника московского ЦСКА Вадима Конюхова. Точечные усиления наверняка принесут плоды.

В последних двух товарищеских встречах клуб из Тольятти разгромил «Сатурн» (4:1) и сыграл вничью с «Торпедо» (2:2).

Евгений Калешин был признан лучшим тренером сезона Первой лиги по версии болельщиков. Благодаря 45-летнему наставнику клуб из Тольятти стал одной из главных сенсаций минувшего сезона. Как мы помним, он добрался до финала Пути регионов Кубка России, обидно уступив «Краснодару» (0:0, 2:4 пен.).

На предыдущей стадии «Акрон» обыграл как раз «Спартак» (2:1). Удастся красно-белым взять реванш или клуб из Тольятти снова окажется сильнее? Фаворита выявлять не станем, так как это товарищеский матч, в котором важен не столько результат, сколько тактические наработки специалистов и качество футбола.

Реванш подождёт. Предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.87. Оба специалиста наверняка вновь прибегнут к экспериментам, что точно отразится на надёжности оборонительных линий команд. Ждём, что голов будет немало с обеих сторон.

Карасёв будет работать на матче за Суперкубок России.

Конечно, красно-белые выглядят фаворитами. У них намного сильнее состав и выше уровень лиги. Однако пока что подопечные Абаскаля только начинают подготовку к новому сезону. Им необходимо вспоминать, как работать с мячом и прибавлять во многих аспектах.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Акрон» 8 июля 2023 года

«Спартак» провёл только один товарищеский матч. К грядущей встрече он подходит не в лучшей форме. Но в том, что они сумеют забить, не возникает сомнений. В то же время активно прогрессирующему под руководством Калешина «Акрону» есть чем ответить. Клуб из Тольятти с середины прошлого сезона демонстрирует отменную игру. Он неоднократно побеждал превосходящие по силе команды. Ждём, что обе забьют.

Ставка: обе забьют за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

Испанское издание назвало зарплату Мбаппе после перехода в «Реал».

Галактионов рассказал о главной задаче «Локомотива» на новый сезон.

«Ливерпуль» направил официальное предложение «ПСЖ» о трансфере Мбаппе.

«ПСЖ» написал гневное письмо в ответ на решение Мбаппе отказаться от продления контракта.