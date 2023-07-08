Игрок ЦСКА Лукин: не могу комментировать переход Медины, пока не объявили официально

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопросы о возможных переходах бывшего игрока красно-синих Марио Фернандеса в «Зенит» и действующего футболиста команды Хесуса Медины в «Спартак».

«Пока нет никакой информации насчёт перехода Марио Фернандеса в «Зенит». Я не могу это комментировать, пока официально не объявили. То же самое касается и возможного перехода Медины в «Спартак», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Вместе с красно-синими он трижды становился чемпионом России.

Медина перешёл в ЦСКА зимой 2022 года из американского клуба «Нью-Йорк Сити». Ранее информацию о его трансфере в «Спартак» подтвердил главный тренер красно-синих Владимир Федотов.