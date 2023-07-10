Агент защитника «Тоттенхэма» Санчеса подтвердил переговоры между лондонцами и «Спартаком»
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Футбольный агент Фернандо Шена, представляющий интересы колумбийского защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, рассказал, что клуб начал переговоры с московским «Спартаком» о переходе футболиста.
«Насколько мне известно, «Спартак» общается с «Тоттенхэмом», но пока не с агентами. Так что на сегодня пока нет ничего конкретного», — приводит слова Шены «РБ Спорт».
27-летний Санчес играет за «Тоттенхэм» с 2017 года. Также в Европе колумбиец представлял амстердамский «Аякс». Об интересе к Санчесу со стороны «Спартака» в июле сообщило испанское издание Relevo.
Контракт Санчеса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает колумбийского центрального защитника в € 15 млн.
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