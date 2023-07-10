В «Аталанте» заявили, что клуб не ведёт переговоров о продаже Миранчука в «Торино»

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико опроверг информацию, что клуб продолжает переговоры с «Торино» о продаже полузащитника Алексея Миранчука.

«Это неправда. Мы не контактируем», — приводит слова Д'Амико Sport24.

Ранее сообщалось, что «Торино» вновь начал переговоры о трансфере футболиста в последние дни. Главный тренер туринцев Иван Юрич хотел бы вернуть их обоих. Миранчук же заинтересован в том, чтобы остаться в «Торино».

В 31 матче за «Торино» Миранчук забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что подписать российского полузащитника также готова «Верона», сохранившая прописку в элитном дивизионе Италии.