«Торино» возобновил переговоры по переходу Миранчука. Тренер хочет видеть его в команде

Итальянский «Торино» заинтересован в возвращении полузащитников «Аталанты» и «Вест Хэма» Алексея Миранчука и Николы Влашича, которые играли за туринцев в прошлом сезоне на правах аренды. Об этом сообщает журналист Орацио Аччомандо в своём «твиттере».
По информации источника, «Торино» вновь начал переговоры о трансферах футболистов в последние дни. Главный тренер туринцев Иван Юрич хотел бы вернуть их обоих. Миранчук и Влашич же заинтересованы в том, чтобы остаться в «Торино». Для их трансферов клубу необходимо договориться с «Аталантой» и «Вест Хэмом». Отмечается, что Влашич провёл несколько дней в Турине во время своего отпуска.
В 31 матче за «Торино» Миранчук забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года.
Влашич сыграл за туринцев 37 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и восемью голевыми пасами. Его контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2026 года.
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