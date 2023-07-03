«Астон Вилла» подпишет Пау Торреса в ближайшее время

«Астон Вилла» договорилась с «Вильярреалом» о трансфере защитника Пау Торреса, игрок вскоре пройдёт медобследование, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениями источника, медобследование 22-летний защитник пройдёт на этой неделе. Сумма трансфера составит € 32,5 млн плюс 5 млн в виде бонусов, футболист подпишет контракт до 2028 года.
Ранее сообщалось, что лично главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери был заинтересован в трансфере игрока. В сезоне-2022/2023 Пау Торрес принял участие в 34 матчах за «Вильярреал» в рамках чемпионата Испании и забил один гол. Также на счету защитника две игры в Кубке Испании и три — в Лиге конференций.
«Вильярреал» закончил минувшую кампанию на пятом месте турнирной таблицы Ла Лиги, «Астон Вилла» стала седьмой в английской Премьер-лиге.
- 3 июля 2023
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