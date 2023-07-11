Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Веденеев — о бане российских клубов: возможно, команды РПЛ будут играть ещё лучше

Веденеев — о бане российских клубов: возможно, команды РПЛ будут играть ещё лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался об отстранении российских клубов от европейского футбола в контексте матча между «Зенитом» и «Фенербахче» на Кубке PARI Премьер.

«Было ли ощущение по ходу турнира, что мы опять прикоснулись к волшебному миру европейского футбола? У меня нет. У кого-то, может, и так. Мне не то что говорить, даже думать не хочется про эту Европу… Пошли они в … У нас, кроме «Зенита», есть куча других команд, надо о них думать. Ну, кто-то в еврокубках не играет. И что дальше? Это не значит, что весь футбол у нас развалится. Очень много клубов как играли в футбол на своём уровне, так и будут играть. А может, ещё и лучше», – приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» оказался сильнее «Фенербахче» в серии пенальти. Основное время матча закончилось вничью — 0:0.

Материалы по теме
Кристан Нобоа: «Зенит» лучше, чем «Спартак», 100%
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023