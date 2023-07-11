Веденеев — о бане российских клубов: возможно, команды РПЛ будут играть ещё лучше

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался об отстранении российских клубов от европейского футбола в контексте матча между «Зенитом» и «Фенербахче» на Кубке PARI Премьер.

«Было ли ощущение по ходу турнира, что мы опять прикоснулись к волшебному миру европейского футбола? У меня нет. У кого-то, может, и так. Мне не то что говорить, даже думать не хочется про эту Европу… Пошли они в … У нас, кроме «Зенита», есть куча других команд, надо о них думать. Ну, кто-то в еврокубках не играет. И что дальше? Это не значит, что весь футбол у нас развалится. Очень много клубов как играли в футбол на своём уровне, так и будут играть. А может, ещё и лучше», – приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» оказался сильнее «Фенербахче» в серии пенальти. Основное время матча закончилось вничью — 0:0.