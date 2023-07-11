Кристан Нобоа: «Зенит» лучше чем «Спартак», 100%

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о «Зените» и «Спартаке». Эквадорский футболист отдал предпочтение команде из Санкт-Петербурга.

«Зенит» лучше, чем «Спартак»? 100%. У них всё есть. Хорошие легионеры, тренер, стадион, руководитель. Они делают всё правильно. Стал бы «Зенит» чемпионом, если бы его тренировал Семак, а, например, Юран? Я всегда говорю, что 70% успеха — игроки, 30% — тренер», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Нобоа перебрался в Россию в 2007 году, откликнувшись на предложение казанского «Рубина». В 2012 году полузащитник перебрался в «Динамо», а оттуда — в греческий ПАОК. В 2015 году футболист присоединился к «Ростову», затем играл за «Зенит», «Рубин» (на правах аренды) и, наконец, обосновался в «Сочи».