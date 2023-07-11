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Массимо Каррера назвал причины гегемонии «Зенита» в РПЛ

Массимо Каррера назвал причины гегемонии «Зенита» в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ. Также специалист рассказал, что позволит соперникам опередить петербуржцев.

«Зенит» хорошо организован и не имеет проблем с инвестициями, поэтому на протяжении многих лет им удаётся создавать сильную команду. Опередить и победить их будет действительно непросто. Конечно, для этого соперникам нужно всё четко планировать, не ошибаясь при покупке игроков», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России на протяжении последних пяти лет.

Итальянский специалист находится в статусе безработного после ухода из «Бари» в апреле 2021 года. Вместе со «Спартаком» Каррера выиграл чемпионат России в 2017 году.

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