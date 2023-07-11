Гильермо Абаскаль анонсировал новые трансферы в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что болельщикам красно-белых стоит ждать новых футболистов в команде.
«Ждать ли новичков до старта сезона или до окончания трансферного окна? Однозначно ждать. Новички будут в линию защиты — один или два футболиста», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Первым новичком «Спартака» в нынешнее летнее трансферное окно стал парагвайский полузащитник Хесус Медина. За 26-летнего футболиста красно-белые заплатили ЦСКА € 7 млн. По информации СМИ, в ближайшее время «Спартак» должен объявить о трансфере вингера испанского «Кадиса» Тео Бонгонда. Его переход подтвердил сам Абаскаль. Также московский клуб заинтересован в приобретении центрального защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.
- 11 июля 2023
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