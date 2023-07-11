Артём Ребров: Мележиков не лез в чисто футбольные вопросы, занимался менеджерскими делами

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился эмоциями от работы с бывшим генеральным директором клуба Евгением Мележиковым.
«Помню, как в январе 2021-го Тедеско объявил клубу: «Я дорабатываю сезон и ухожу». Я тогда заезжал в офис по делам фонда, а Мележиков вдруг говорит: «Тедеско сказал, что уходит. Как думаешь, оставлять или не оставлять?»
Я ответил: «Точно надо оставлять. В команде всё хорошо, каждый знает своё место на поле. Уверен, он профессионально доработает». Но Мележиков не только меня спрашивал – и с капитаном советовался, и с другими людьми из клуба.
Мележиков не лез в чисто футбольные вопросы, никогда не давал аналитику по игрокам или решениям тренера. Занимался менеджерскими делами, организацией процессов. При этом никогда ничего не заявлял ультимативно — с ним всегда можно было обсудить или поспорить.
Ещё Мележиков запомнился тем, что всегда держался кремнем. Что бы ни происходило, сохранял самообладание. Взять, например, историю с Бальде. Только стало известно, я сижу весь в трауре, нервничаю, места себе не нахожу. А Мележиков спокойно предложил проанализировать, что делать дальше. Я сразу как-то выдохнул. Научился у него, что нужно не сидеть и переживать, а заниматься решением и поиском выходов из проблемы. А если из неё нельзя выйти, то продумать, как максимально сгладить последствия», — приводит слова Реброва Sports.ru.
- 11 июля 2023
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