Евгений Мележиков: не вижу админресурса у «Зенита»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков считает, что у санкт-петербургского «Зенита» отсутствуют административные ресурсы.
«Не вижу у «Зенита» админресурса. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки. Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы. Рассчитываю, что у Олега Малышева получится. Всем нужен результат. Если он будет, всё будет стабильно. «Лукойл» — консервативная компания, где не склонны к частным переменам», — сказал Мележиков в интервью «РБ Спорт».
Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.
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