Швейцарский голкипер мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер близок к переходу в «Интер», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации Скиры, переговоры между клубами о трансфере вратаря пройдут уже на этой неделе.
Ранее сообщалось, что приблизительная цена, на которую стороны будут ориентироваться в переговорах — € 6 млн. В планах «Интера» остаётся также подписание 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина из «Шахтёра», который вместе с Зоммером может заменить Онана и покинувшего команду этим летом по истечении контракта Самира Хандановича.
Зоммер перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из «Боруссии» (Мёнхенгладбах). За оставшуюся часть сезона-2022/2023 вратарь провёл за мюнхенцев 25 матчей, пропустив 31 мяч.
- 12 июля 2023
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