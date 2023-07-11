«Бавария» может продать Мане за € 20 млн, Гравенберха — за 40-50 млн, Зоммера — за 8-10

Мюнхенская «Бавария» может выручить с продаж футболистов необходимую для подписания нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна сумму. Об этом сообщает издание Sky Sport Germany.

По сведениям источника, «Бавария» уже определилась, за какую сумму тот или иной игрок может быть продан этим летом. Выше всех мюнхенцы оценили полузащитника Райана Гравенберха — за него чемпионы Германии готовы требовать € 40-50 млн. За защитника Бенжамена Павара «Бавария» запросит от 35 до 40 млн, за сенегальского нападающего Садио Мане — 20 млн. Вратаря Яна Зоммера мюнхенцы оценивают в 8-10 млн.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не примет второе предложение «Баварии» о приобретении форварда Гарри Кейна в размере € 80 млн. Кроме того, отмечалось, что мюнхенцы готовы подождать до следующего лета, если в это трансферное окно осуществить сделку с «Тоттенхэмом» не получится.